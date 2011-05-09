ЕС обсуждал расширение военной миссии на Ормузский пролив

The Financial Time узнали о том, какие настроения витают в Европе относительно конфликта на Ближнем Востоке.

Европейский союз рассматривал возможность расширения собственной военно-морской миссии "Аспидес" ("Щит") по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акватории Красного моря на Ормузский пролив. Соответствующими сведениями поделились западные журналисты из издания The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров по ситуации. Эксперты отметили, что в настоящее время такое решение еще не одобрено командованием или политическими элитами регионального сообщества. Неназванный чиновник в одной из стран коллективного Брюсселя в комментарии для СМИ признал факт того, что в настоящее время для ЕС резко возросли запросы на дополнительную защиту.

ЕС обсудил расширение своей военно-морской миссии "Аспидес", в рамках которой три судна из Франции, Италии и Греции обеспечивают защиту судов в Красном море и Аденском заливе, на Ормузский пролив. Однако предложение, выдвинутое Францией, не было одобрено. текст статьи иностранной газеты

Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив.

Фото: pxhere.com