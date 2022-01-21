Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив

Мохаммад Акбарзаде сообщил о том, что теперь суда не смогут ходить по акватории.

Иранское руководство объявило мировой общественности о запрете передвижения через территорию Ормузского пролива. Соответствующими данными поделился заместитель командующего Военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде. Слова ближневосточного военнослужащего приводят журналисты из регионального издания Fars. Эксперт уточнил, что введенная мера касается, в том числе, нефтяных танкеров, а также рыболовецких и коммерческих судов.

Фото: pxhere.com