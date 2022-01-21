Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив

Иранское руководство объявило мировой общественности о запрете передвижения через территорию Ормузского пролива. Соответствующими данными поделился заместитель командующего Военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде. Слова ближневосточного военнослужащего приводят журналисты из регионального издания Fars. Эксперт уточнил, что введенная мера касается, в том числе, нефтяных танкеров, а также рыболовецких и коммерческих судов.
После объявления Ираном о запрете передвижения в Ормузском проливе движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через этот пролив стало невозможным.
Мохаммад Акбарзаде, замглавы ВМС КСИР
Дмитриев спрогнозировал скорый рост стоимости нефти выше $100 за баррель.
Фото: pxhere.com
