Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив
Сегодня, 8:42
Мохаммад Акбарзаде сообщил о том, что теперь суда не смогут ходить по акватории.

Иранское руководство объявило мировой общественности о запрете передвижения через территорию Ормузского пролива. Соответствующими данными поделился заместитель командующего Военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде. Слова ближневосточного военнослужащего приводят журналисты из регионального издания Fars. Эксперт уточнил, что введенная мера касается, в том числе, нефтяных танкеров, а также рыболовецких и коммерческих судов.

После объявления Ираном о запрете передвижения в Ормузском проливе движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через этот пролив стало невозможным.

Мохаммад Акбарзаде, замглавы ВМС КСИР 

Фото: pxhere.com

