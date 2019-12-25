Дмитриев спрогнозировал скорый рост стоимости нефти выше $100 за баррель

Стоимость природного газа увеличится вдвое, а стоимость нефти может превысить отметку в 100 американских долларов за каждый баррель. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Таким образом эксперт прокомментировал данные о закрытии Ормузского пролива.
Скоро: нефть - от $100, природный газ - двукратное повышение цен. ЕС будет следить за этой ситуацией.
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ
Дмитриев назвал "мощным посланием" прогулку президента ОАЭ по Dubai Mall.
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev
