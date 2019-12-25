В России объяснили, зачем местному правителю было организовывать подобное событие.

В Москве оценили видеозапись, на которой президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян запечатлен идущим по торговому центру Dubai Mall в Дубае. ПРедставитель Кремля отметил, что речь идет о "сильном послании" местного правительства к гражданам и гостям ближневосточного государства. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Мощное послание. Устойчивые ОАЭ - одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, ориентированное на миротворчество и процветание. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что 28 февраля США и Израиль совместно начали военную операцию против Ирана. Под ракетные и дроновые удары попали крупнейшие местные города, в том числе столица Тегеран. В Белом доме обосновали такие шаги ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. Корпус стражей исламской революции (КСИР) указал на проведение масштабной ответной операции, атаковав военные объекты, расположенные на территории еврейского государства. Ударам также подверглись военные цели США, размещенные в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Дмитриев иронично прокомментировал эфир CNN, назвав его высмеиванием Стармера.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev