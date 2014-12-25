В России оценили падение рейтингов премьер-министра Британии Кира Стармера.

В Москве иронично указали на недавний эфир американского телеканала CNN, в котором ведущие новостной программы привели рейтинг удовлетворения премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник оценил сведения иностранного СМИ о том, что на текущий момент показатель по удовлетворенностью работой британского политика составляет всего 20 процентов.

Даже левый CNN высмеивает невезучего Стармера. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что социологическая компания YouGov представила мировой общественности результаты социологического опроса, согласно которым три четверти британских граждан имеют негативное мнение относительно работы местного премьер-министра. Положительно его деятельность оценивают лишь 18 процентов респондентов. В текущий момент рейтинг одобрения Кира Стармера составил -57. Этот показатель считается рекордно низким для него. Однако у экс-главы британского правительства Лиз Трасс в 2022 году поддержка среди населения была еще ниже.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev