Глава РФПИ объяснил, в чем заключается выгода для Вашингтона.

В Москве считают, что американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе отменит санкционное давление на Москву из-за потенциальных совместных проектов, а также из-за крупных убытков, которые несут западные компании. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник рассказал подписчикам о том, что в настоящее время портфель потенциальных российско-американских проектов превышает 14 триллионов долларов.

США в конечном итоге отменят санкции, потому что санкции против России обошлись американским компаниям более чем в $300 млрд. Отмена санкций против России отвечает интересам США. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Таким образом в Кремле прокомментировали публикацию британского журнала The Economist о якобы предложении России к американским партнерам заключить сделку на сумму 12 триллионов в обмен на отмену санкций.

