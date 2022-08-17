Она считает, что эти пираты не знают, как управлять кораблем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Европу с красивым кораблем, захваченным пиратами. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Дипломат считает, что этот корабль обошелся дорого тем, кто его строит, но его сейчас захватили пираты, которые не знают, как им управлять, и не могут сдержать себя на кураже. Также Захарова отметила, что та команда, которая умеет обращаться с кораблем, лежит связанная и с кляпами во рту.

Ранее Захарова высказалась о просьбе Зеленского закрыть россиянам въезд в ЕС.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik