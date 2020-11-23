Захарова высказалась о просьбе Зеленского закрыть россиянам въезд в ЕС

По словам дипломата, такие просьбы обусловлены собственным отношением президента к своей стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о просьбе президента Украины Владимира Зеленского закрыть россиянам въезд в страны Евросоюза. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, такие просьбы обусловлены собственным отношением Зеленского к своей стране. Она подчеркнула, что украинский лидер судит по себе и своему окружению, которое начало "паковать чемоданы" сразу после возникновения угрозы для киевского режима.

Ранее Захарова заявила, что если США объявят Россию спонсором терроризма, об отношениях между двумя странами можно забыть.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik