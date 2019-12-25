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МИД РФ: если США объявят Россию спонсором терроризма, об отношениях между двумя странами можно забыть
Сегодня, 19:00
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МИД РФ: если США объявят Россию спонсором терроризма, об отношениях между двумя странами можно забыть

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Москва не будет игнорировать данный шаг и примет меры. 

В случае объявления России спонсором терроризма в США, отношения между странами будут разорваны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня, 14 августа.

По словам политика, Вашингтон в курсе, что Москва не будет игнорировать данный шаг и примет меры. 

Если они ещё не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили, и не только устно, мы ещё и письменно комментарии размещали. Всё неоднократно было заявлено.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее на Piter.tv: Польша рассматривает концепцию о прекращении выдачи виз для россиян.

Фото: МИД России

Теги: политика, россия, сша, терроризм
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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