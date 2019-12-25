Польша рассматривает концепцию о прекращении выдачи виз для россиян

В Москве заявили об ответной реакции в случае отказа россиянам в шенгенских визах.

Польша рассматривает инициативу разработать для ЕС концепцию о прекращении выдачи виз россиянам. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел республики Перт Вавжик, сообщили в агентстве РАР.

В Москве заявили об ответной реакции в случае отказа россиянам в шенгенских визах. Кремль в данной ситуации примет негативные для Варшавы меры.

Перт Вавжик заявил, что Польша поддерживает расширение санкций ЕС против РФ, но не все члены объединения согласны с данной политикой. Так, выступают против Франция, Германия и Голландия.

Ранее на Piter.tv: Польшу ждет "дорогая зима" из-за цен на уголь, заявил экс-министр экономики.

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