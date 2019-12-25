  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Польша рассматривает концепцию о прекращении выдачи виз для россиян
Сегодня, 18:40
73
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Польша рассматривает концепцию о прекращении выдачи виз для россиян

0 0

В Москве заявили об ответной реакции в случае отказа россиянам в шенгенских визах.

Польша рассматривает инициативу разработать для ЕС концепцию о прекращении выдачи виз россиянам. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел республики Перт Вавжик, сообщили в агентстве РАР.

В Москве заявили об ответной реакции в случае отказа россиянам в шенгенских визах. Кремль в данной ситуации примет негативные для Варшавы меры.

Перт Вавжик заявил, что Польша поддерживает расширение санкций ЕС против РФ, но не все члены объединения согласны с данной политикой. Так, выступают против Франция, Германия и Голландия.

Ранее на Piter.tv: Польшу ждет "дорогая зима" из-за цен на уголь, заявил экс-министр экономики.

Фото: Pexels

Теги: визы, евросоюз, польша, санкции, туризм
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии