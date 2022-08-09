Януш Пехоциньский считает, что в энергопроблемах страны виновата власть.

Польшу ждет "дорогая зима" из-за цен на уголь, заявил экс-министр экономики. Об этом бывший премьер-министр страны и по совместительству экс-министр по экономике Януш Пехоциньский сделал в эфире местной радиостанции RMF FM. По словам чиновника, речь идет о примере "тотального хаоса" в сфере энергетики из-за отсутствия успешной деятельности властей в Варшаве и конкретного анализа обстановки.

В течение двух лет никто не мониторил того, что запасы угля в торговле, в шахтах, в электростанциях упали на 84%. Нас точно ожидает дорогая зима. Януш Пехоциньский, экс-премьер Польши

Эксперт добавил, что существенное снижение добычи угля наблюдается в Польше в последнее время. В 2015 году около 80 тысяч шахтеров добывали 74 миллиона тонн угля, а в 2022 году этот показатель сильно упал. Сейчас 75 тысяч шахтеров не могут добыть 52 миллиона тонн угля. При этом страна экспортирует 1,5 тонн угля ежегодно.

Анна Москва: Польша запаслась газом на зиму.

Фото и видео: RMF24