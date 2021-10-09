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Анна Москва: Польша запаслась газом на зиму

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В Польше рассказали о готовности к новому отопительному сезону.

Польша запаслась газом на зиму. Об этом в эфире местного телеканала заявила министр по климату и окружающей среде Анна Москва. Чиновница уведомила зрителей о том, что Варшава завершила подготовку к отопительному сезону. Власти страны полностью заполнили собственные подземные газовые хранилища (ПХГ).

На этот сезон мы обеспечены. У нас уже 100 процентов газа в хранилищах.

Анна Москва, министр климата Польши

Польский министр отметила, что поставки природного газа продолжаются, несмотря на сокращение работы трубопровода "Северный поток". Также на территорию европейского государства регулярно поступают запасы угля. Анна Москва уточнила, что местному населению не придется беспокоиться об отоплении домов в холода.

Замглавы МИД Польши: ракета упала всего в 15 км от польской границы на Украине.

Фото и видео: YouTube / Polsat News

Теги: анна москва, газ, подземные газовые хранилища, польша, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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