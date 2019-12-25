Российские журналисты проанализировали возможности РФ в противолодочной обороне.

"Ясеням" и "Бореям" предрекли поражение от США у берегов России. Об этом сообщили эксперты из "Военно-промышленного курьера". Журналисты считают, что российские АПЛ проектов 885 и 955 в предполагаемом конфликте с Америкой не успеют покинуть собственные прибрежные базы. Их якобы могут ликвидировать противолодочные силы противника.

Пренебрежение вопросами противолодочной обороны в перспективе может обернуться утратой боевой устойчивости наших стратегических подлодок "Военно-промышленный курьер"

Авторы материала отмечают, что на данный момент РФ занимается строительством малых кораблей. Однако этого количества недостаточно для того, чтобы обеспечивать противолодочную оборону для безопасного выхода подлодок с российских баз и переходе в установленный район боевого дежурства.

Эксперты напомнили, что противолодочные силы должны включать в себя авиацию и надводные корабли, подводные лодки. Ситуация с РПЛС оценивается в издании как "катастрофическая". В публикации отмечено, что в стране давно не создавались противолодочные самолеты и вертолеты.

В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение.