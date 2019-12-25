В ОПК рассказали о трансформации подводных лодок "Ясень-М"

"Казань" будет иметь изменения во внешнем виде в сравнении с другими АПЛ проекта.

Подводные лодки проекта "Ясень-М" получат новый внешний вид. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на представителей оборонно-промышленного комплекса. Первой изменной субмариной станет готовящаяся к эксплуатации многоцелевая АПЛ "Казань". У объекта будет более заостренный нос по сравнению с другими подлодками проекта. Также разработчики уменьшили на "Казани" количество торпедных аппаратов с 10 до 8.

Эксперты рассказали, что впервые в практике российского кораблестроения торпедные аппараты будут находиться около отсека центрального поста, а не на носу подлодки. Ближе к отсеку также окажутся расположены пусковые установки для запуска противоторпед. В ОПК также заявили об увеличении габаритов кормового оперения "Казани". Данное усовершенствование позволит использовать более компактное радиоэлектронное вооружение, оборудование для автоматизации процессов. В "Казани" как и на других подлодках проекта "Ясень-М" будут находиться крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельные "Ониксы". Специалисты добавили, что в перспективе экипаж АПЛ сможет использовать гиперзвуковые ракеты "Циркон".

АПЛ "Северодвинск" установила рекорд во время учебной стрельбы.

Фото: Известия