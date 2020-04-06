Об этом рассказали в пресс-службе Северного флота.

АПЛ "Северодвинск" установила рекорд во время учебной стрельбы. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители Северного флота России. По данным экспертов, выпущенная с подлодки крылатая ракета "Калибр" установила рекорд Вооруженных сил РФ за 2019 год. Специалисты уточнили, что на рекорде сказалась совокупность факторов: дальность стрельбы, а также то, что стрельба проводилась из надводного положения по береговой цели.

В Минобороны заметили, что учения проводились на территории полигона "Чиж" Архангельской области. В мероприятиях задействовался экипаж субмарины проекта "Ясень-М" под управлением капитана первого ранга Александра Гладкова.

Напомним, что "Северодвинск" является четвертым АПЛ проекта "Ясень-М". Одновременно с этим подлодка считается первой отечественной подлодкой четвертого поколения и первым штатным носителем "Калибров" и "Оникса". Субмарина имеет самый большой торпедный боезапас. На вооружении у Северного флота подлодка находится с 2014 года. Основной пункт базирования АПЛ располагается в Заозерске.

Северный флот получит пять новых атомных "Ясеней".