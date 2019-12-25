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Северный флот получит пять новых атомных "Ясеней"
Сегодня, 8:11
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lesjasap

Северный флот получит пять новых атомных "Ясеней"

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Подлодки будут контролировать Атлантику и восточное побережье США.

Северный флот получит пять новых атомных "Ясеней". Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на собственные источники в Минобороны России. По данным издания, СФ ВМФ получит пять из семи субмарин проекта 885 "Ясень". 

"Известия" уточнили, что в военном ведомстве утвержден план развертывания подлодок в Арктике. "Ясень" получит для использования крылатые ракеты "Калибр", а также гиперзвуковое оружие "Циркон". Военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал журналистам, что в случае необходимости АПЛ данного проекта способны взять под контроль все Атлантику, Европу, а также восточное побережье США.

В США заинтересовались "застигнутой врасплох" российской АПЛ.

Теги: подлодки, северный флот, ясень
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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