В Китае сравнили Калининград с ножом у горла Европы

Несмотря на свою географическую "зажатость", Калининградская область вызывает опасения у НАТО, пишет обозреватель Sina.

Китайский портал Sina опубликовал статью, автор которой утверждает, государства-члены Североатлантического Альянса боятся Калининграда, так как он является приставленным к их горлу ножом.

В материале отмечается, что на первый взгляд российский регион "зажат" между странами Европы, однако выход к Балтийскому морю наделяет его стратегической важностью, что позволяет сдержать силы НАТО.

Автор статьи утверждает, модернизация базы "Балтийск" откроет для России возможность размещать на территории военного объекта атомные подводные лодки на долгосрочной основе. Это позволит "покрыть" ракетами основные европейские страны. Кроме того, считает публицист, зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" обеспечит РФ господство в воздухе.

Исходя из этого, автор материала посоветовал Соединенным Штатам и Североатлантическому Альянсу прекратить "давить" на Россию, которая может ответить силой с выгодной для нее позиции.

Ранее об опасности Калининградской области для НАТО заявил обозреватель американского журнала 19FortyFive Себастьян Роблин. По его мнению, в случае конфликта России и блока, ракеты, расположенные на территории данного региона, будут "занозой в боку" Альянса. Причиной конфликта могут стать страны Прибалтики.

Фото: nato.int