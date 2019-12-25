СМИ: Калининградская область представляет угрозу для НАТО

Североатлантическому Альянсу стоит опасаться российских ракет и радаров в этом регионе, считает обозреватель 19FortyFive.

В случае конфликта России и Североатлантического Альянса, ракеты, расположенные на территории Калининградской области, будут "занозой в боку" военно-политического блока. Об этом пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Себастьян Роблин.

По его мнению, причиной конфликта могут стать страны Прибалтики. При таком сценарии событий ракетные комплексы будут препятствием для передвижения ВВС, ВМС и сухопутных сил через Польшу и Литву.

Роблин подчеркнул, проблемой для Североатлантического Альянса станут также радары российской разведки, так как их расположение способно обеспечить им сбор важных разведданных, способных рассекретить планы другой стороны конфликта.

По словам обозревателя, Калининградская область является серьезной угрозой в глазах НАТО. Роблин не исключает, что блок в ходе противостояния с РФ может осуществить "осаду и физическую оккупацию" региона.

Ранее американский журналист Дэвид Акс в своей публикации в издании National Interest завил, что у США есть секретный план по захвату Калининграда. Уточняется, что атака на регион может вестись не только посредством морских, сухопутных и воздушных операций, но и в киберпространстве с участием хакеров.

Фото: nato.int