National Interest: у США есть секретный план по захвату Калининграда

Автор публикации утверждает, что США обеспокоены расположением на территории региона ЗРК.

Американский журналист Дэвид Акс в своей публикации в издании National Interest завил, что у США есть секретный план по захвату Калининграда. Об этом пишут "РИА Новости".

Он утверждает, что этот регион представляет для Соединенных Штатов большую угрозу, так как в распоряжении военнослужащих имеются зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, а также ракеты "Оникс" и "Искандер".

Командующий группировкой ВВС США в Европе генерал Джеффри Харригян считает, из-за факта наличия в Калининграде данного вооружения Пентагон часто задается вопросом, как "сломать" Калининград.

Также журналист National Interest Сидни Фридберг заявляет, что атака на регион может вестись не только посредством морских, сухопутных и воздушных операций, но и в киберпространстве с участием хакеров. По ее словам, их главной задачей будет нарушить работу систем связи военных, чтобы позволить авиации США ворваться на территорию Калининграда и сбросить бомбы.

Ранее мы сообщали, что новая ракета США за треть бюджета РФ оказалась дешевле старой.

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