Новая ракета США за треть бюджета РФ оказалась дешевле старой

Ее предположительная стоимость составляет 95 миллиардов долларов.

Новая баллистическая ракета Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) обойдется США в 95 миллиардов долларов, что превышает треть доходной части бюджета России на текущий год. Об этом информирует " Defence News" со ссылкой на слова генерала Тимоти Рэя.

По данным издания, новое вооружение должно заменить межконтинентальную баллистическую ракету США Minuteman II. Она находится в распоряжении американской армии с 1970 года. Ее поддержка предполагается до 2075 года. Создание GBSD может обойтись на 38 миллиардов долларов дешевле, чем поддержка Minuteman II.

Также, по данным СМИ, Соединенные Штаты планируют продлить срока службы ракет Minuteman III и сократить количество этого вида вооружения. Эксперты заявляют, что такая процедура может обойтись дешевле, чем создание новых ракет.

Ранее истребитель Су-27 сопроводил военный самолет США над Балтикой.

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