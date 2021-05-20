Arabian Aerospace рассказал о работе вертолетов РФ в Сирии.

Ближневосточные СМИ: российские Ми-24 заставили американские "Апачи" спасаться бегством. Об этом сообщили журналисты "Авиа.про" со ссылкой на арабское информационное агентство Arabian Aerospace. Авторы публикации сообщили читателям о том, что вертолеты из РФ находятся на вооружении уже полвека. Несмотря на это, данные воздушные средства все еще обладают необходимой мощью, так как смогли заставить пилотов ударных бортов AH-64 опасаться. Источник уверен, что при встрече с российскими Ми-24 американцы разворачиваются и улетают. Такое поведение было продемонстрировано недавно на территории Сирии, когда две боевых машины "Обратили в бегство" два вертолета Военно-воздушных сил США.

Последний вариант Ми-24, разбился в июле 2016 года во время ракетной атаки на позиции боевиков в Сирии и Леванте, недалеко от Пальмиры, а Ми-24П разбился в декабре 2017 года, когда он врезался в линии электропередач в провинции Хама. материал Arabian Aerospace

В СМИ напомнили, что боевые действия РФ в Сирии ведутся против местных повстанцев с сентября 20145 года. В тот момент российских оенных пригласил президент Башар Асад ради помочи с борьбе с террористами. Минобороны направили в "Хмеймим" более десятка вертолетов Ми-24 и Ми-35 ВВС РФ. Спустя пять лет конфликта силы все еще децствуют на территории государства. В сентябре прошлого года два борта AH-64 Apache патрулировали колонну военной полиции из РФ, но вертолеты РФ Ми-8 и Ми-24 вмешались в ситуацию. вынудив иностранцев покинуть воздушное пространство.

В Иране наладили выпуск копии американской ракеты Hellfire.

Видео: YouTube / rusvesna. su1945