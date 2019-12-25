National Interest: в США испугались мощи военного флота России

Журналист издания отметил маневренность российских кораблей.

Американский журналист Крис Осборн заявил, что боевой флот России представляет большую угрозу для Военно-морских сил Соединенных Штатов. Об этом пишет National Interest.

В своей публикации Осборн отмечает, что США, несмотря на свое значительное превосходство по численности военных кораблей, уступает России в военной мощи. По словам журналиста, в настоящее время РФ наращивает свое присутствие в акватории Черного моря, увеличивая число судов.

Если Россия увеличивает число новых боевых кораблей, то что это за боевые корабли? Самое главное, какие виды оружия, радаров и датчиков они могут использовать? Крис Осборн, американский журналист

Журналист считает, что российские корабли могут совершать быстрые маневры, что не свойственно американским судам. Это, по мнению Осборна, будет преимуществом РФ в случае военного конфликта с США.

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