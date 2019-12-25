В Минобороны рассказали, когда начнутся испытания ракеты "Сармат"

Алексей Криворучко рассказал о планах по ракетному комплексу.

В Минобороны России рассказали, когда начнутся летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом журналистам газеты "Красная звезда" сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

В ближайшее время мы приступим к проведению летных испытаний этого ракетного комплекса Алексей Криворучко, замглавы министра обороны РФ

Напомним, что ракета РС-28 "Сармат" заменит самую тяжелую ракету в мире "Воевода" ("Сатана" по классификации "НАТО"). Работа над новым оружием ведется в России с 2011 года. Ракета сможет атаковать цели через Северный и Южный полюса, а также противостоять противоракетной обороне противника. Бросковые тесты "Сармата" завершены. Они прошли на космодроме "Плесецк". Известно, что ракета разрабатывается Центром имени Макеева, а производиться будет на "Красмаше".

Путин: Работа над ракетами "Циркон" и "Сармат" практически завершена.

Фото: Минобороны РФ