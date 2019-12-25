В Китае восхитились российской ракетой "Сармат"

В WeChat прокомментировали возможности межконтинентальной баллистической ракеты РФ.

В Китае восхитились российской ракетой. Читатель издания WeChat оценили характеристики межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Ее назвали самой лучшей в мире. Пользователь отметил, что ракета способна лететь на расстояние до 18 тысяч километров. Это дает ей возможность охватить большую часть планеты.

Запуска одной такой ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить целый город пользователь WeChat

По мнению китайского пользователя интернет-ресурса, разработка "Сармата" стала "очередным прорывом России в условиях тотальной американской блокады". Также мужчина оценил успехи по созданию гиперзвукового оружия России. Речь идет о "Кинжале" и "Авангарде".

Напомним, что ракета "Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода". Оружие может атаковать цели через Северный или Южный полюса. При этом ракета способна преодолеть системы ПВО противника.

В США исправили проблему российского гиперзвукового оружия.

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