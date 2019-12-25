Первый снимок нового ракетного комплекса США появился в соцсетях.

В США исправили проблему российского гиперзвукового оружия. Об этом рассказал Telegram-канал "Военный осведомитель". В СМИ уточнили, что американская военно-техническая корпорация Lockheed Martin Corporation решила исправить один из важнейших недочётов у оружия из РФ. Она представила собственный ракетный комплекс. Он способен одновременно наносить восемь ударов по нескольким целям.

В компании напомнили, что российские комплексы "Авангард" и "Сармат" представляют собой комплексы шахтного базирования. Это означает, что противнику заведомо может быть известно о районе запуска гиперзвуковых ракет. В случае с американскими LRHW этого не будет, так как комплексы могут быть готовы атаковать в течение часа на любой местности.

Lockheed Martin Corporation опубликовала первое графическое изображение своего проекта гиперзвукового ракетного комплекса большой дальности для Армии США. Комплекс представляет собой 4 пусковые установки на прицепе М870 и командный пункт "Военный осведомитель"

На данный момент находится в разработке (в стадии проекта).

США предлагают Польше оснастить ее F-35 дронами сопровождения.

Фото: Lockheed Martin Corporation