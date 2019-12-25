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СМИ: "Адмирал Касатонов" ворвался прямо на учения НАТО в Средиземном море
Сегодня, 10:58
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lesjasap

СМИ: "Адмирал Касатонов" ворвался прямо на учения НАТО в Средиземном море

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Фрегат наблюдает за военными маневрами боевых кораблей альянса.

Российский фрегат "Адмирал Касатонов" ворвался прямо на учения НАТО в Средиземном море. Об этом сообщили журналисты "Авиа.про". В источнике отметили, что военных из Североатлантического альянса ждал неприятный сюрприз. ВМФ РФ пристально наблюдают за иностранными боевыми кораблями, участвующих в военных маневрах. 

На данный момент журналистам известно о том, что силы России расположились в Средиземном море в юго-восточном направлении от острова Крит. В том же регионе находится натовская группировка кораблей под контролем американской авианосной ударной группы. В акватории зафиксировано присутствие авианосца USS Eisenhower.

Российские моряки совершенствуют выучку, а также проводят учения по различным видам обороны одиночного корабля на переходе морем.

пресс-служба Минобороны России

Эксперты не исключают того, что присутствие российских военных в регионе заставит военных НАТО скорректировать программу маневров в Средиземном море.

Россия отправила в Средиземное море минный тральщик "Иван Антонов".

Фото: Минобороны России

Теги: адмирал касатонов, нато, средиземное море, фрегат
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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