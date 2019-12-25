ВМФ России получит четыре улучшенные подлодки проекта 677 "Лада"

Две из них будут называться "Великие Луки" и "Кронштадт".

Военно-морской флот России получит четыре улучшенные по тактико-техническим параметрам дизель-электрическое подлодки проекта 677 "Лада". Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов. По информации от специалиста, субмарины будут называться "Великие Луки" и "Кронштадт". Также планируется заложить еще две подлодки проекта.

Ранее журналисты из "Российской газеты" говорили о том, что для нужд Тихоокеанского флота на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге будут заложены две подводные лодки проекта 636.3 - "Можайск" и "Якутск". В ближайшее время в состав ВМФ России войдет субмарина проекта "Магадан". Эта лодка должна быть спущена на воду 25 марта в Петербурге.

ВМФ получит три атомные подлодки в 2021 году.

Фото: Минобороны России