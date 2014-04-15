ВМФ получит три атомные подлодки в 2021 году

Николай Евменов также раскрыл планы по строительству "Борей-А".

Военно-морской флот России получит три атомные подлодки в 2021 году. Об этом журналистам газеты "Красная звезда" сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов. Специалист подчеркнул, что речь идет о АПЛ проекта 955А "Князь Олег", а также двух АПЛ проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".

До конца года ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег", атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" "Казань" и "Новосибирск", которые строятся на предприятии "СЕВМАШ". Николай Евменов, главнокомандующий ВМФ РФ

Эксперт напомнил, что в текущем году на верфи будут заложен два последних крейсера серии "Борей-А". Они получат название "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской". При этом сейчас на флоте находится подлодка "Дмитрий Донской" проекта 941 "Акула". Она продолжит выполнять задачи как "номерная" подлодка.

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Фото: Piter.tv