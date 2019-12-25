Корвет "Гремящий" приняли в состав ВМФ России

Боевой корабль будет передан на вооружение Тихоокеанскому флоту.

Корвет "Гремящий" приняли в состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония поднятия Андреевского флага состоялась в Петербурге на "Северной верфи". Главнокомандующий ВМФ РФ назвал данное событие "знаменательным".

В преддверии Нового года передан новый совершенно уникальный по своим техническим характеристикам корабль...В ближайшее время корвет будет передислоцирован в место постоянной своей службы на Тихоокеанский флот Николай Евменов, главнокомандующий ВМФ России

По словам военного, для ТОФ Минобороны создаст еще шесть корветов данного проекта под номером 20385. В перспективе корабли будут оснащены гиперзвуковым оружием "Циркон". "Гремящий" создавался на верфи с 1 февраля 2012 года. В воду его спустили в июне 2017 года.

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Фото: Piter.tv