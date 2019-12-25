Корабль возвращается в Петербург 13 декабря.

Корвет "Гремящий" завершил государственные испытания и возвращается в Петербург 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Новейший корвет проекта 20385 прибывает в Северную столицу после завершения испытаний, совершив межбазовый переход из Балтийска.

"Гремящий" остановится у причала Северной верфи – кораблю будут готовить к приему в состав Военно-Морского Флота и подъему на корабле Андреевского флага. Церемония приема корвета "Гремящий" в состав ВМФ запланирована на конец декабря.

Первый представитель корветов проекта 20385 "Гремящий" завершил серию госиспытаний в Белом море в декабре 2019-го года.

В беломорской акватории корвет проверяли в течение месяца. На последнем этапе испытаний североморцы провели маневры с авиацией. Вертолеты Ка-27 совершили облет радиотехнических систем и комплексов корабля. До этого "Гремящий" выполнил стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по различным целям.

На новом корвете "Гремящий" появятся гиперзвуковые ракеты проекта "Циркон". Президент России Владимир Путин обратил внимание на этот вид вооружений, посетив в Калининграде строительство корабля.

Глава государства посмотрел на помещения будущего корвета и оценил оборудование с системами вооружения. Командир "Гремящего" отчитался перед президентом, что на носу корабля расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр". В перспективе на их месте могут появиться ракеты "Циркон". Путин заявил, что они "обязательно будут".

Проект "Циркон" – это противокорабельные ракеты, развивающие скорость полета 9000 км/час на дальность более тысячи километров.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ