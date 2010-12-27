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Головной корвет "Гремящий" испытали в Белом море
Сегодня, 22:08
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arteliseev

Головной корвет "Гремящий" испытали в Белом море

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Корабль приступил к переходу в Североморск.

Первый представитель корветов проекта 20385 "Гремящий" завершил серию госиспытаний в Белом море. Об этом 15 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-служба Северного флота.

В беломорской акватории корвет проверяли в течение месяца. На последнем этапе испытаний североморцы провели маневры с авиацией. Вертолеты Ка-27 совершили облет радиотехнических систем и комплексов корабля. До этого "Гремящий" выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по различным целям. 

Корабль был заложен на "Северной верфи" в Петербурге. Он должен пополнить ВМФ страны 25 декабря. 

Ранее мы рассказывали, что президент Владимир Путин поднялся на борт "Гремящего".

Фото: nordsy.spb.ru

Теги: белое море, вмф, гремящий, корвет гремящий, северная верфь, североморск
Категории: Лента новостей, Новости России,

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