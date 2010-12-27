Головной корвет "Гремящий" испытали в Белом море

Корабль приступил к переходу в Североморск.

Первый представитель корветов проекта 20385 "Гремящий" завершил серию госиспытаний в Белом море. Об этом 15 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-служба Северного флота.

В беломорской акватории корвет проверяли в течение месяца. На последнем этапе испытаний североморцы провели маневры с авиацией. Вертолеты Ка-27 совершили облет радиотехнических систем и комплексов корабля. До этого "Гремящий" выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по различным целям.

Корабль был заложен на "Северной верфи" в Петербурге. Он должен пополнить ВМФ страны 25 декабря.

Ранее мы рассказывали, что президент Владимир Путин поднялся на борт "Гремящего".

Фото: nordsy.spb.ru