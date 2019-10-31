Корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми "Цирконами"

Президент РФ заверил, что этот вид вооружения появится на новом корабле.

На новом корвете "Гремящий" появятся гиперзвуковые ракеты проекта "Циркон". Президент России Владимир Путин обратил внимание на этот вид вооружений, посетив в Калининграде строительство корабля. Об этом сообщил ТАСС.

Глава государства посмотрел на помещения будущего корвета и оценил оборудование с системами вооружения. Командир "Гремящего" отчитался перед президентом, что на носу корабля расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр". В перспективе на их месте могут появиться ракеты "Циркон". Путин заявил, что они "обязательно будут".

Проект "Циркон" – это противокорабельные ракеты, развивающие скорость полета 9000 км/час на дальность более тысячи километров.

Ранее мы сообщали о том, что Путин назвал поддержку первичного звена здравоохранения недостаточной.

Видео: Youtube / RussianArms, Министерство Обороны