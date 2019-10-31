Корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми "Цирконами"

На новом корвете "Гремящий" появятся гиперзвуковые ракеты проекта "Циркон". Президент России Владимир Путин обратил внимание на этот вид вооружений, посетив в Калининграде строительство корабля. Об этом сообщил ТАСС.
Глава государства посмотрел на помещения будущего корвета и оценил оборудование с системами вооружения. Командир "Гремящего" отчитался перед президентом, что на носу корабля расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр". В перспективе на их месте могут появиться ракеты "Циркон". Путин заявил, что они "обязательно будут".
Проект "Циркон" – это противокорабельные ракеты, развивающие скорость полета 9000 км/час на дальность более тысячи километров.
Ранее мы сообщали о том, что Путин назвал поддержку первичного звена здравоохранения недостаточной.
Видео: Youtube / RussianArms, Министерство Обороны
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