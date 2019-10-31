Путин назвал поддержку первичного звена здравоохранения недостаточной

Президент России рассказал, что именно этому звену в сфере нужна поддержка федерального уровня.

На встрече с представителями общественности Калининградской области президент РФ Владимир Путин заявил, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" будет выделено более триллиона рублей до 2024 года.

Путин оценил, что на первичное звено будет выделено порядка 237 млрд, однако этой суммы недостаточно. В настоящее время нужна разработка правил, способов и объемов расходования средств для звена. Только так граждане смогут почувствовать изменение качества в медобслуживании.

Президент отметил, что проблемы в здравоохранении на этом уровне вызваны между муниципальным и государственным уровнями власти. Возникает ситуация, когда на разных уровнях не хотят брать ответственность за учреждения.

Отметим, что первичным звеном здравоохранения в РФ являются поликлиники для взрослых и детей, скорая и неотложная помощь, акушерские, фельдшерские пункты и женские консультации.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин ответил на вопрос об ужесточении наказания за врачебные ошибки.

Видео: Youtube / Neuralink, ПитерТВ, Bloomberg