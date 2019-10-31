Путин ответил на вопрос об ужесточении наказания за врачебные ошибки

Президент готов допустить ужесточение наказания для врачей.

Владимир Путин допустил усиление наказания за ошибки медиков при обследовании. Президент не исключил возможность того, что медиков будут наказывать за допущенные ошибки во время обследования, а также установлении инвалидности. Об этом сообщили RT. Политик напомнил, что данную сферу курирует вице-премьер Татьяна Голикова

Если действительно нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать заметил глава государства

Он рекомендовал тщательно изучить вопрос и "еще раз об этом подумать". По словам Путина, важно не усиление наказания, а его неизбежность

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин поддержал идею развивать новые формы содержания детей-инвалидов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/SHOWTIME, CNN_1



