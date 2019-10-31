Как оказалось, в Петербурге удалось создать новый формат жизни людей с пожизненной инвалидностью.

В четверг, 31 октября, Путин поддержал идею развивать новые формы содержания детей-инвалидов. Об этом он сообщил на встрече с представителями общественности Калининградской области.

Руководитель "ГАООРДИ" Маргарита Урманчеева рассказала президенту о жизни детей-инвалидов при потере опекуна. Она отметила, что чаще всего такие люди попадают в психоневрологические интернаты. Однако, в Петербурге удалось создать новый формат жизни людей с пожизненной инвалидностью. По словам Урманчеевой, такой опыт более гуманный по отношению к пациентам, нежели устаревшая система интернатов.

Владимир Путинодобрил такие проекты и предложил тщательно изучить его.

Ранее мы сообщали о том, что Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 54 регионах.

Видео:ГАООРДИ - Ассоциация родителей детей-инвалидов, RSFSR, ADU Media/YouTube