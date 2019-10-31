Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 54 регионах

При этом, в целом по стране их стало больше на 0,07%.

В 54 регионах России стало меньше врачей. Массовые увольнения обусловлены социальными причинами и низкими зарплатами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

В прошлом году в 54 регионах сократилось количество врачей, при этом, в целом по стране их стало больше на 0,07%. Министр здравоохранения объясняет это тем, что врачи переезжают в другие регионы, где больше зарплата.

Согласно статистике, приведенной Минздравом, больший отток врачей наблюдается в Бурятии. Количество врачей сократилось на 59% — с 3673 до 1499. Далее идут Новосибирская область, где сокращения составили 58% (с 11000 до 4613) и Томская область, где врачей стало меньше на 18%.

В Минздраве готовы выслушать инициативы по запрету детского шампанского.

Видео: YouTube/World Health Organization (WHO), Клиника ВМТ им. Н. И. Пирогова