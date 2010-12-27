В Минздраве готовы выслушать инициативы по запрету детского шампанского. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Замглавы ведомства Олега Салагая. Спикер заявил, что подобные предложения будут изучены "очень тщательно".
Он добавил, что инициатива должна обсуждаться экспертным сообществом и при участии общественности
Логика инициативы понятна, вопрос - необходимо ли, чтобы она приобрела норму закона
заметил политик
Специалист добавил, что давать преждевременные комментарии по данному проекту не будет. Ранее законопроект предложил психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. По мнению внештатного медика, такой вид напитка является для детей "рекламой" настоящего алкоголя. Инициативу поддержали в движении активистов "Трезвая Россия".
Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав назвал самые опасные прививки.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/Luciana PRR, AOL Lifestyle
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