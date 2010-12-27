Инициативу должны рассмотреть в первую очередь профильные эксперты.

В Минздраве готовы выслушать инициативы по запрету детского шампанского. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Замглавы ведомства Олега Салагая. Спикер заявил, что подобные предложения будут изучены "очень тщательно".

Он добавил, что инициатива должна обсуждаться экспертным сообществом и при участии общественности

Логика инициативы понятна, вопрос - необходимо ли, чтобы она приобрела норму закона заметил политик

Специалист добавил, что давать преждевременные комментарии по данному проекту не будет. Ранее законопроект предложил психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. По мнению внештатного медика, такой вид напитка является для детей "рекламой" настоящего алкоголя. Инициативу поддержали в движении активистов "Трезвая Россия".

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав назвал самые опасные прививки.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Luciana PRR, AOL Lifestyle