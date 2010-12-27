Минздрав назвал самые опасные прививки

В крайнем случае они могут довести человека до смерти.

В Минздраве рассказали об осложнениях, которые могут последовать после вакцинации. В Ведомстве составили список потенциально опасных прививок, которые могут привести к осложнениям. В методичке отмечаются вакцины АКДС и БЦЖ, иммуноглобулины, а также различные сыворотки и аллергены

Последствия могут проявиться спустя полтора года после укола. Незначительными признаками могут стать боль, насморк, отек, покраснение и увеличение температуры. Такие симптомы характерны для 95% случает вакцины БЦЖ и 50% на прививки АКДС. Менее частыми признаками можно считать дрожание рук, обмороки, тошноту и рвоту.

Документ определяет порядок действий медперсонала при неприятных последствиях. Сначала врачи должны оказать пациенту помощь, затем обратиться к главврачу. Он отправит сообщение в Росздравнадзор и Роспотребнадзор. После этого временное использование раствора для вакцины должно быть приостановлено.

Ранее Piter.tv писал о том, что во "ВКонтакте" появились предупреждения об опасности отказа от прививок.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

