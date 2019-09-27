"ВКонтакте" появились предупреждения об опасности отказа от прививок

В группах появятся публикации со ссылками на материалы ВОЗ.

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила предупреждения о вреде отказа от прививок. Администраторы пабликов получили предупреждения о распространении недостоверных сведений. Пользователь при входе на страницу увидит пост с предупреждением.Текст будет гласить "материалы могут быть опасны для Вашего здоровья"

К публикации будет приложена ссылка на документы Всемирной организации здравоохранения.Напомним, что прививки способны предотвратить от 2 до 3 млн смертей ежегодно. ВОЗ называет недоверие к вакцинам одной из десяти глобальных угроз человечеству.

Ранее Piter.tv писал о том, что AliExpress предложит заработать пользователям ВКонтакте.

Видео: YouTube/ Mayo Clinic, Cleveland Clinic