AliExpress предложит заработать пользователям ВКонтакте

Авторы постов будут получать комиссию за купленный по их ссылкам товар.

Социальная сеть "Вконтакте" и китайская платформа AliExpress разработали систему для блоггеров, которая позволит зарабатывать в социальных сетях. Сейчас приложение тестируется. По словам создателей проекта, пользователи и администраторы групп смогут размещать материалы о купленных товарах, размещая в постах реферальные ссылки. Сервис будет размещен на базе приложения VK Mini Apps. Для обоих компаний подобное партнерское соглашение станет первой подобной интеграцией.

За каждую покупку по размещенной ссылке автор поста будет получать определенную комиссию. Сейчас в исследовании могут участвовать лишь небольшое количество авторов. Подать заявку на пробную версию может любой желающий. Затем его кандидатуру должны одобрить.

Полный ассортимент маркетплейса появится в соцсети уже в конце августа.

В пресс-службе "Вконтакте" добавили, что с 24 сентября в соцсети появилась возможность прикреплять по пять фотографий к статьям и историям.

Ранее Piter.tv писал о том, что Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

