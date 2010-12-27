Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли

Пользователи смогут управлять гаджетами при помощи мыслей.

Facebook купил стартап, создающий программное обеспечение по управлению компьютерами силой мысли. Разработчиками выступают нью-йорские специалисты. Сделка обошлась компании по подсчетам от 500 млн до 1 млрд долларов. Об этом сообщило издание CNBC.

Одной из технологий является браслет, позволяющий вводить текст без пользования клавиатурой. Устройство будет считывать сигналы, проводимые от головного мозга. Управлять оборудованием пользователь сможет просто постучав по столу. Позже подобную систему возможно будет интегрировать в смартфоны.

На данный момент создатели технологии не собираются продавать свою разработку третьим лицам. Они также не хотят, чтобы подробная информация о системе распространилась до выхода продукта.

Ранее Piter.tv писал о том, что самыми популярными интернет-ресурсами в России стали YouTube и "Вконтакте".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

