Игровой стартап из Петербурга привлек более 9 миллионов от частных инвесторов

Игроку предстоит исследовать огромный открытый мир и другие планеты, добывать ресурсы, строить и завоевывать базы

Игровой стартап из Санкт-Петербурга привлек более 9 миллионов от частных инвесторов. Презентации научно-фантастического проекта Metacraft состоялась на конференции "Игровая индустрия". Онлайн-игра опирается на узнаваемый визуальный стиль вселенной Minecraft, однако использует собственный движок.

Игроку предстоит исследовать огромный открытый мир и другие планеты, добывать ресурсы, строить и завоевывать базы.

Наша основная фишка в том, что мы делаем абсолютно свою Вселенную, прописываем ее с нуля. У нас есть огромная команда различных нарративных гейм-дизайнеров, которые помогают нам все это прописывать. Мы хотим ее взращивать в полноценный глобальный продукт, сделать книги, комиксы. То есть развивать. И дальше у нас будет выходить в дальнейшие какие-либо проекты и игры, они все будут в рамках одной единой вселенной, которую мы сейчас прописываем. Максим Афонасьев, креативный директор Solar Pixel

Студия Solar Pixel создаёт игры, в основе философии которых – возможность общения между игроками.

Создатель студии Денис Гончаров, живущий с редким нервно-мышечным заболеванием, уверен в объединяющей силе онлайн-игр.

В чем уникальность нашей студии? Мы создаем онлайн игры для людей, которые ищут социализацию, любят общаться, знакомиться или, наоборот, соперничать. То есть все наши механики социально завязанные. Это очень сильно вовлекает человека в игровой процесс и также вовлекает в монетизацию. Все наши игры, которые мы делаем, они бесплатные. Любой человек может скачать ее, установить и играть. Но зарабатываем мы на каких-то декоративных элементах: скинах, раскрасках для оружия, брони и так далее. Денис Гончаров, СЕО Solar Pixel

Проект получил независимую оценку – 150 миллионов рублей. Сейчас его создатели активно привлекают инвесторов на портале Brainbox

Я инвестировал в проект Дениса, потому что решил его поддержать. Мне понравился проект, понравился основатель Денис, потому что он опытный стартапер, и, я считаю, что нас ждет успех. Инвестируйте в game dev как говорится. Константин Кондюков, Sumo Tatami

У команды Metacraft международные амбиции – разработчики верят в возможность выйти на мировой рынок.

То, что сейчас мы уже целимся на наш рынок, это вообще не остановка. Мы уже начинаем развиваться и уже ищем каких-то партнеров, чтобы развиваться и на иностранные рынки выходить на них и делать игру для всего мира. Это наша глобальная цель. Также наш продукт продвигает российскую культуру и за счет этого помогает развиваться на иностранном рынке. И это очень круто. Максим, креативный директор Solar Pixel

Инвестировать сейчас в игры это значит вырасти кратно, буквально через пару лет, особенно сейчас, в России, очень активно стал развиваться рынок. Люди сюда приходят, люди инвестируют, потому что есть огромный потенциал, рост и возможность выхода на международные рынки. Денис Гончаров, СЕО Solar Pixel

На данный момент игра запущена в раннем доступе: вскоре запланирован выход проекта на платформы VKplay и Steam.

Фото и видео: Piter.tv