Самыми популярными интернет-ресурсами в России стали YouTube и "Вконтакте"

Ими пользуются более 80 процентов опрошенных.

Самыми популярными интернет-хостингами в России в 2019 году признаны YouTube и социальная сеть "Вконтакте". Об этом заявили представители компании "Делойт" в рамках исследования медиапотребления в стране.

Специалисты установили, что YouTube и "Вконтакте" пользуются 86 и 80 процентов респондентов. Следующими в списке стали "Одноклассники" с 57 процентами, Instagram с 52 процентами и Facebook с 44 процентами. Роскомнадзор не смог понизить популярность мессенджера Telegram, который используют 25 процентов опрошенных.

Установлено, что за последний год только 24 процента россиян приобретали какой-либо контент в Интернете. Каждый пятый из них совершал разовые покупки, а регулярной подписке отдали предпочтение 13 процентов жителей страны. Наибольший интерес у россиян вызывает видео (11 процентов), книжная продукция (9 процентов" и музыкальные альбомы (8 процентов).

В общей сложности в исследовании поучаствовали 1,6 тысяч человек. Респонденты проживают в 250 городах и других населенных пунктах России.

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург представлен в топ-5 городов с самыми интересными военно-историческими музеями и парками.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

