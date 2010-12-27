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Петербург представлен в топ-5 городов с самыми интересными военно-историческими музеями и парками
Сегодня, 11:05
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IRINA_CHALKINA

Петербург представлен в топ-5 городов с самыми интересными военно-историческими музеями и парками

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В России сегодня отмечается День оружейника.

В четверг, 19 сентября, в России отмечается День оружейника. Эксперты составили к этому празднику  топ-5 городов с самыми интересными военно-историческими музеями и парками.

Город на Неве попал в рейтинг сразу с двумя учреждениями. Так, на третьей строчке расположился Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. На четвертой строке - Центральный военно-морской музей.

Первое место занял Военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" в Подмосковье. Второе место- Центральный музей вооруженных Сил РФ в Москве. А пятой строчки удостоился  государственный музей оружия в Туле.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода.

Фото:pixabay

 

Теги: музеи спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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