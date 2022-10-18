Самый большой в Европе Музей грибов появится в Петербурге

Особенность музея заключается в том, что коллекция будет представлена настоящими лесными грибами из Ленинградской области, а не искусственными моделями или трехмерными копиями.

В ближайшее время в Петербурге откроется уникальный музей, посвященный миру грибов, который станет крупнейшим подобным учреждением в Европе. О ходе подготовки экспозиций сообщил местный фотограф Антон Кубышкин в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Грибы и грибники СПб".

Особенность музея заключается в том, что коллекция будет представлена настоящими лесными грибами из Ленинградской области, а не искусственными моделями или трехмерными копиями. Грибы разместят в специальных экспозициях, воссоздающих их природные условия обитания, что позволит посетителям лучше понять особенности их роста и распространения.

Организаторы планируют создать отдельную экспозицию под названием "Кунсткамера", где будут представлены необычные и редкие виды грибов. Петербуржцев приглашают поучаствовать в формировании коллекции, предложив найденные ими интересные экземпляры. Желающим предлагается следовать простой инструкции: сделать фотографию найденного гриба, осторожно выкопать его вместе с корнями, сохранить плодовые тела в целлофановых пакетах и отправить снимок Антону Кубышкину. Те грибы, которые попадут в основную коллекцию, получат специальные информационные таблички с указанием имени первооткрывателя-грибника.

Кроме того, рассматривается вариант организации фотовыставки с изображениями редких грибов высокого качества. Фотографии принимаются отдельно от экспонатов и должны соответствовать определенным критериям качества.

Ранее мы сообщили о том, что солнечное гало осветило небо над Петербургом.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Сергей Кандалакшский, Антон Кубышкин, Павел Акимов, Tatyana Kuznetcova)