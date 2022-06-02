Солнечное гало осветило небо над Петербургом

Любопытно, что подобное явление можно наблюдать круглый год, однако наиболее часто оно фиксируется в зимний период.

Жители Петербурга запечатлели удивительную картину в небесах — яркое радужное кольцо вокруг солнца. Жители делились фотографиями редкого атмосферного феномена в социальных сетях.

Это явление называется солнечным гало. Оно появляется вследствие преломления и рассеивания солнечных лучей сквозь крошечные кристаллы льда, находящиеся высоко в атмосфере, чаще всего в тонких перистых облаках. Солнечное гало проявляется в виде светящегося кольца или ореола вокруг диска солнца.

Любопытно, что подобное явление можно наблюдать круглый год, однако наиболее часто оно фиксируется в зимний период, когда содержание ледяных частиц в воздухе увеличивается.

Ранее мы сообщили о том, что Беглов поздравил петербуржцев с Днём основания Кронштадта. Особое внимание уделяется масштабному проекту "Остров фортов", в рамках которого создаётся Музей военно-морской славы, благоустраиваются общественные пространства и набережные, расширяется дорожная сеть. Для улучшения транспортной доступности скоро начнут курсировать новые катамараны "Соммерс".

Фото: Telegram / АстроФотоБолото Атмосферное