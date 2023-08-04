Беглов поздравил петербуржцев с Днём основания Кронштадта

Он подчеркнул, что сегодня город переживает новый этап развития.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с 322-й годовщиной создания Балтийского флота и 321-летием основания Кронштадта. В своём обращении он отметил, что созданные Петром Первым во время Северной войны флот и город-крепость уже более трёх веков надёжно защищают рубежи России.

Особое внимание уделяется масштабному проекту "Остров фортов", в рамках которого создаётся Музей военно-морской славы, благоустраиваются общественные пространства и набережные, расширяется дорожная сеть. Для улучшения транспортной доступности скоро начнут курсировать новые катамараны "Соммерс".

Губернатор отметил растущую популярность Кронштадта у туристов — в прошлом году его посетили более 4 миллионов человек. В завершение Беглов пожелал жителям города-крепости сохранять славные морские традиции и успехов в служении Родине.

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Фото: Telegram / АстроФотоБолото Атмосферное (Катя Стрельникова)