В Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода

Она образовалась в результате столкновения двух стероидов.

Американские ученые нашли причину глобального ледникового периода. Исследования проводились в Петербурге и Швеции. Об этом сообщает журнал ScienceAdvances со ссылкой на профессора университета Чикаго Филиппа Хека.

Ученые обследовали древние породы с юга Швеции и в окрестностях города на Неве. По словам специалистов, пыль образовалась в результате столкновения двух стероидов. Как оказалось, в ней содержится рекордно большое количествао частичек космической пыли.

Мы предполагаем, что огромные количества космической пыли падали на Землю на протяжении как минимум 2 млн лет. Это усилило тренды на похолодание климата, которые в то время царили, и привело к наступлению ледникового периода рассказывает Хек

Ученые считают, что за всю историю планеты Земля на ней произошло 5 массовых вымираний. Самое крупное - ордовикское вымирание, которое произошло 443 млн лет назад. Оно уничтожило 85% видов и 60% родов морских беспозвоночных животных. После этого планета покрылась льдами. Существует научная гипотеза, согласно которой, это произошло из-за столкновение астероидов между орбитами Марса и Юпитера, после чего Солнечную систему заполнила пыль.

Ранеемы сообщали о том, что эксперты назвали безопасную долю алкоголя в день.

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