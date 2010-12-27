Эксперты назвали безопасную долю алкоголя в день

Женщины в день могут выпить 200 мл вина или 600 мл пива, мужчины – 300 мл вина или 900 мл пива.

Россиянам назвали безопасное количество алкоголя, которое можно употреблять ежедневно. Данные рекомендации подготовили эксперты Минздрава России. Об этом сообщило РИА Новости.

Стандартной порцией специалисты признали 10 граммов чистого алкоголя. Женщины в день могут употреблять не более двух стандартных порций, мужчины – не более трех. Одна порция соответствует 100 мл вина крепостью 12% и 300 мл пива крепостью 4,5%. То есть женщины в день могут выпить 200 мл вина или 600 мл пива, мужчины – 300 мл вина или 900 мл пива.

Однако, эксперты порекомендовали как минимум два дня в неделю не употреблять алкоголь, чтобы это не вошло в пагубную привычку.

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