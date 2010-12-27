Эксперты назвали безопасную долю алкоголя в день

Россиянам назвали безопасное количество алкоголя, которое можно употреблять ежедневно. Данные рекомендации подготовили эксперты Минздрава России. Об этом сообщило РИА Новости.
Стандартной порцией специалисты признали 10 граммов чистого алкоголя. Женщины в день могут употреблять не более двух стандартных порций, мужчины – не более трех. Одна порция соответствует 100 мл вина крепостью 12% и 300 мл пива крепостью 4,5%. То есть женщины в день могут выпить 200 мл вина или 600 мл пива, мужчины – 300 мл вина или 900 мл пива.
Однако, эксперты порекомендовали как минимум два дня в неделю не употреблять алкоголь, чтобы это не вошло в пагубную привычку.
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