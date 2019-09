Ученые: пиво оберегает от развития диабета

Небольшие дозы алкоголя благотворно влияют на инсулин в организме человека.

Китайские ученые считают, что употребление пива поможет человеку не заболеть диабетом. Ограниченное количество продукта позволяет благоприятно влиять на уровень инсулина. К такому выводу пришли исследователи из Юго-Восточного университета Кита. Они представили свою работу в данном направлении в Европейской ассоциации по развитию диабета.

В исследовании участвовало 575 человек. Они употребляли спиртные напитки в умеренном количестве. В ходе изучения стало ясно, что алкоголь улучшает метаболизм глюкозы. Этот процесс в свою очередь влияет на инсулин.

Результаты этого мета-анализа показывают положительное влияние алкоголя на метаболизм глюкозы и жиров у людей с диабетом второго типа комментирует автор работы доктор Юйлин Чен

Ученые добавили, что исследование не окончено. Они будут продолжать делать тесты, но на более масштабном уровне.

Научные деятели отмечают, что с дозой алкоголя надо не переусердствовать. Допустимая норма - пол литра пива, 200 миллилитров вина или 50 миллилитров крепкого спиртного.

